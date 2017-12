Amazon verscheept Echo-speaker naar Nederland

2017-12-11T09:47:00

2017-12-12T11:30:58

Amazon verkoopt nu een 'internationale versie' van zijn slimme Echo-speaker, die ook naar Nederland wordt verscheept. Er is alleen nog geen ondersteuning voor de Nederlandse taal.

De Echo-speakers hebben de digitale assistente Alexa ingebouwd, die luistert naar stemcommando's in het Engels of Duits. Je kunt de speakers onder andere vragen om muziek te streamen, weerinformatie of agenda-afspraken op te lezen, of andere slimme apparaten aan te sturen die ondersteuning bieden voor Alexa-skills. Denk dan aan thermostaten en slimme lampen.

Spotify-streaming wordt in Nederland niet ondersteund, maar streamen met het sinds kort in ons land verkrijgbare Amazon Music Unlimited wel. Er zijn drie soorten Echo's te koop. De kleine Echo Dot (59,99 euro) en standaard Echo (99,99 euro) hebben dezelfde functies, maar de duurdere variant heeft een ingebouwde subwoofer voor een vollere geluidsweergave.

Plus-min

En dan is er nog de Echo Plus (149,99). Deze speaker is voorzien van een eigen ZigBee-hub, waarmee ook slimme apparatuur aan te sturen is. Het verschil is dat je van die apparaten niet meer hun eigen hubs aangesloten hoeft te hebben, wat weer een stopcontact scheelt. Zo werkt de Plus standaard met Hue-lampen, zonder dat je een Hue Bridge nodig hebt.

Philips zegt daarbij wel dat er nog geen volledige ondersteuning is. Zonder Bridge (die verkocht wordt in de startersset) wordt de bediening van de slimme lampen overgenomen door de Echo-app, die nog niet alle functies biedt.