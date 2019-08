Analyseren van sociale media moet schietpartijen voorkomen

Afgezanten van onder meer Google, Facebook en Twitter hebben op uitnodiging van Trump een bijeenkomst bijgewoond over recente schietpartijen en de rol die sociale media daarbij spelen.

Daarover schrijft The Washington Post. Kort na de recente massaschietpartijen in Dayton en El Paso hield de Amerikaanse president een toespraak, waarin hij sociale media en gewelddadige games hekelde als mogelijke 'aanstichters' van de aanslagen. Dat wapens er gewoon in de supermarkt verkrijgbaar zijn, werd voor het gemak even buiten schouwing gelaten.

De regering van Trump wilde daarop in overleg met techbedrijven, een ontmoeting die afgelopen vrijdag achter gesloten deuren plaatsvond. Daar werd onder meer gesproken over technieken om posts op sociale media te analyseren, zodat potentieel gevaarlijke individuen eerder in beeld komen. Zo hoopt men aanslagen in de kiem te kunnen smoren.

Privacy

Aanwezige partijen wezen er op dat er al veel gedaan wordt om haatdragende berichtgeving tijdig te verwijderen. Daarnaast werden zorgen geuit over online privacy, met name wanneer verschillende sociale media profieldata van gebruikers met elkaar gaan uitwisselen. Trump was zelf niet bij de gesprekken aanwezig.

De El Paso-schutter kondigde zijn plannen aan op internetforum 8chan. Eerder maakte de Christchurch-schutter ook al van dit platform gebruik. Hostingbedrijf Clouflare besloot daarop 8chan van zijn diensten te verbannen, waardoor de site tijdelijk onbereikbaar was.