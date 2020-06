Android 11-onthulling uitgesteld vanwege Amerikaanse protesten

2020-06-01T10:19:00

2020-06-01T10:21:36

Google zou Android 11 aanstaande woensdag wereldkundig maken, maar ziet daar voorlopig vanaf vanwege de aanhoudende protesten tegen politiegeweld in de Verenigde Staten. Gevolg is dat ook de lancering van de bètaversie voor het grote publiek is uitgesteld.

"We willen jullie graag meer vertellen over Android 11, maar het is nu geen tijd voor een feestje," is de boodschap op het officiële Twitter-kanaal van Android. Hoewel de exacte reden niet wordt genoemd, lijkt het een reactie op de escalerende protesten die al dagenlang in verschillende Amerikaanse steden gaande zijn. Buitensporig politiegeweld tegen mensen uit de zwarte gemeenschap is daartoe de aanleiding.

De verwachting is nog altijd dat Android 11 gewoon dit najaar uitkomt. Een vroege versie is al een poosje uit voor ontwikkelaars en daardoor zijn veel nieuwe functies al bekend. Zo kun je straks schermopnames maken en die als video opslaan, oude notificaties teruglezen en app-toestemmingen na een bepaalde tijd automatisch laten verlopen. In de vliegtuigmodus heb je de optie om bluetooth aan te laten en apps die je per ongeluk afsluit zijn sneller opnieuw weer te starten.

Wanneer Android 11?

Hoewel Android 11 waarschijnlijk in de herfstperiode lanceert, is het zeer de vraag of ook jouw smartphone de update dan krijgt. De uitrol van nieuwe Android-versies duurt altijd lang en bepaalde telefoons krijgen de update helemaal niet, dat hangt helemaal af van het updatebeleid van de fabrikant. Volgens Statcounter staat Android 10 op nog geen kwart van alle Android-telefoons en die versie is al sinds september vorig jaar beschikbaar.