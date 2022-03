Android 13 biedt interface voor pc’s aan

2022-03-21T09:18:52

2022-03-21T09:21:31

Het aankomende besturingssysteem Android 13 biedt een aangepaste versie van de bestaande interface aan, geschikt voor desktops en laptops.

Dat laat Android-specialist Mishaal Rahman weten in een zeer uitgebreide blogpost. De aanpassing vond Rahman in de tweede ontwikkelaarsversie van het mobiele besturingssysteem.

Achter de schermen maakt Android hiervoor gebruik van android.hardware.type.pc, een apparaattype dat reeds bestond voor apps op Chromebooks. Echter, dit keer zorgt het type ervoor dat er extra knoppen op de taakbalk verschijnen en het apps in vensters opent.

De interface van Android 13 als desktopomgeving heeft wat weg van de systemen Windows en Chrome OS. Rechts staan bijvoorbeeld altijd knoppen voor de instellingen en notificaties.

De apps die in vensters – en dus niet het volledige scherm – geopend worden, kunnen vrij verplaatst worden over het scherm. Dat wordt ook wel freeform multi-window mode genoemd; een modus die sinds Android 7 aanwezig is, maar nooit echt geïmplementeerd werd.

Wat Google precies van plan is met de pc-modus van Android 13, is niet duidelijk. Het bedrijf zet de laatste tijd flink in op Chromebooks en het daarbij horende Chrome OS, waarmee het de concurrentie aangaat met budgetlaptopaanbieders die gebruikmaken van Windows.

Mocht Android 13 straks als basis dienen voor een nieuwe software-omgeving voor pc’s en laptops, dan is het niet duidelijk wat Google voor het Chrome OS in petto heeft.