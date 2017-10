'Android 8 begin 2018 naar Samsung-telefoons'

2017-10-25T11:47:00

2017-10-25T11:42:54

Samsung heeft een tipje van de sluier opgelicht rond de plannen om Android 8.0 naar Galaxy-telefoons te brengen. De eerste modellen krijgen de update naar de nieuwste Android-versie 'begin 2018'.

Dat schrijft Android Authority vandaag. Android 8 is inmiddels alweer enkele weken uit voor Google-telefoons, maar het duurt vaak lang voor de update naar smartphones van andere merken komt. Deze fabrikanten willen namelijk eerst uitvoerig testen of de update geen problemen geeft op hun toestellen.

Onbekend is nog welke Samsung-smartphones als eerste aan de beurt zijn en welke de update wellicht helemaal niet krijgen. Verwacht wordt in ieder geval dat de Galaxy S8 en Note 8 de update krijgen. Omdat de Galaxy S7 ook nog steeds een populair toestel is, wordt die waarschijnlijk ook niet vergeten.

