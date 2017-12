Android 8.0 komt ook naar smartwatches

2017-12-11T11:42:00

2017-12-11T11:42:04

Google is de uitrol gestart van Android 8.0 naar smartwatches die op Android Wear draaien. Nu is bekend welke modellen de upgrade krijgen.

Bekende modellen zijn onder meer de Huawei Watch 2, LG Watch Style, Tag Heuer Connected Modular 45 en recente horloges van Fossil uit de Q-lijn. Onder andere de Fossil Q Venture en LG Watch Sport hebben de update al gekregen.

Een volledige lijst is te vinden op de support-pagina van Android Wear.

Wat is er nieuw?

Nieuw in Android 8.0 voor smartwatches is de Touch Lock-functie. Zodra deze is ingeschakeld, reageert het touchscreen niet meer op aanrakingen. Handig voor de momenten waarop je niet wilt dat dit per ongeluk gebeurt.

Tevens zijn er aanpassingen gedaan aan het notificatiesysteem en is de tril-intensiteit van meldingen beter af te stellen. Ook is er een optie voor het verlengen van de batterijduur, waardoor de horloges minder energie verbruiken: Battery Saver.

Uitrol

Wanneer de horloges de update krijgen is niet bekend en verschilt per merk. De Android 8.0-update is reeds sinds augustus beschikbaar voor smartphones. Desondanks draait slechts 0,3 procent van de telefoons nog maar op deze Android-versie.