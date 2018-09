Android 9.0 Pie uit voor OnePlus 6

2018-09-24T10:36:00

2018-09-24T10:26:02

Android 9.0 (Pie) staat klaar voor OnePlus 6-bezitters. Buiten Google om is OnePlus daarmee de eerste grote smartphone-fabrikant die de meest recente Android-versie naar zijn gebruikers uitrolt.

Het update-beleid van OnePlus heeft in het verleden onder vuur geleden, maar men lijkt nu van dat negatieve imago af te willen. Tussen de releasedatum van Android 9.0 en de aangepaste versie voor OnePlus-telefoons zit 'slechts' 50 dagen, voor Android-begrippen is dat erg snel. Overigens betreft het officieel OxygenOS version 9.0 gebaseerd op Android 9.0.

Nieuw in deze release is onder meer de adaptive battery-functie van Android 9.0, die achtergrondapps stil kan leggen om de batterijduur te verlengen. Ook de nieuwe bedieningsmodus maakt er deel van uit - minder softwarematige knoppen in beeld, en met een grote focus op swipen.

Ook voor oudere telefoons

Niet iedereen krijgt de update tegelijk, maar via de app Oxygen Updater is deze wel via een omweg (en op eigen risico) te forceren. Ook oudere OnePlus-telefoons krijgen mettertijd de update aangeboden. Daaronder vallen niet alleen de OnePlus 5 en 5T, maar ook nog de OnePlus 3 en 3T.

Â