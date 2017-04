Android haalt Windows in als meestgebruikte besturingssysteem

2017-04-03T14:26:00

2017-04-03T14:24:13

Volgens de nieuwste gegevens van Statcounter is Android voor het eerst populairder dan Windows. De marktonderzoeker noemt het 'het einde van een tijdperk' voor Microsoft.

Statcounter meet aan de hand van website-bezoek welk besturingssysteem gebruikt wordt. Apparaten die offline zijn, worden dus niet meegeteld. Er wordt gekeken naar desktops, laptops, tablets en smartphones. Op al deze apparaten samen heeft Android Windows nipt ingehaald: 37,93 procent tegenover 37,91 procent.

Dat lijkt geen groot verschil, maar sinds 2012 is er een consistente daling te zien in het gebruik van Windows - terwijl de populariteit van Android alsmaar toeneemt. De verwachting is dan ook dat dit nog wel een tijdje blijft, met name omdat Microsoft het nog niet is gelukt om grip te krijgen op de mobiele markt.

Wordt gekeken per werelddeel, dan valt op dat Windows in Amerika en Europa nog steeds voorloopt op Android. Maar in Azië al verreweg niet meer, en omdat die markt zo snel groeit heeft dat grote gevolgen voor het algemene plaatje.

Wel heer en meester op pc

Wordt alleen gekeken naar de pc, dan is Microsoft daar nog wel heer en meester met Windows. StatCounter meet daar een marktaandeel van zo'n 84 procent voor alle versies van Windows, gevolgd door OS X met een aandeel van circa 12 procent. Android speelt hierbij geen rol, en Chrome OS heeft slechts een marktaandeel van 0,84 procent.

"Windows heeft de strijd gewonnen op desktopgebied," aldus Statcounter, "maar het gevecht wordt nu op een ander toneel gestreden. Het wordt nog lastig om een inhaalslag te maken op mobiel gebied, maar misschien liggen er voor Microsoft nieuwe kansen op het gebied van o.a. augmented reality, kunstmatige intelligentie en Continuum."