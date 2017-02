Android Messages wordt nieuwe standaard sms-app

2017-02-24T10:14:00

2017-02-24T10:11:19

Menig Android-fabrikant voorziet zijn nieuwe telefoons in de toekomst van een nieuwe standaard sms-app, 'Android Messages'. Deze vervangt daarmee de bekende Berichten-app.

Enkele bekende merken die daarvoor met Google in zee gaan zijn LG, Motorola, Sony, HTC, Nokia en Wiko. Grote afwezige in de lijst is vooralsnog Samsung, die zodoende nog altijd kan besluiten zijn Galaxy-toestellen met een andere sms-app uit te rusten.

RCS

Een belangrijk verschil tussen de oude en de nieuwe sms-app is de ondersteuning voor Rich Communication Services (rcs), de opvolger van sms. Die techniek maakt onder andere groepschats mogelijk, als ook het versturen van bestanden.

WhatsApp-concurrentie

Daarmee kan rcs een belangrijke concurrent worden voor chatapps als WhatsApp. Providers moeten het echter ook ondersteunen, en techsite Tweakers meldt dat dit in Nederland nog wel een poosje kan duren.