Android Nougat (7.0) rolt uit voor Galaxy S7

Het heeft een poosje geduurd, maar Nederlandse bezitters van een Galaxy S7 of Galaxy S7 Edge kunnen vanaf vandaag de update naar Android Nougat (7.0) tegemoet zien.

Android 7.0 is eigenlijk al sinds augustus vorig jaar uit, maar zoals dat vaker met Android-updates gaat duurde het een tijd voor deze breed beschikbaar werd gesteld. Eerst zijn telefoons van Google zelf aan de beurt, daarna volgen anderen.

Klanten van T-Mobile en Vodafone kunnen nu de Android Nougat-update tegemoet zien. Niet iedereen krijgt deze update tegelijk, het kan dus zijn dat je nog een tijdje moet wachten voor ook jij 'm kunt downloaden. Dat gebeurt verder overigens automatisch.

Nieuw in Android 7.0

Een van de belangrijkste nieuwtjes in Android 7.0 is de optie om twee apps in splitscreen naast elkaar te draaien, maar dat kon op de Galaxy S7 en S7 Edge al langer.

Bezitters van deze toestellen profiteren daarnaast wel van verbeterde accu-prestaties, het overzichtelijkere notificatiesysteem, en recente security-updates.