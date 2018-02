Android P voorkomt afluister-apps

Het risico dat iemand de camera van je telefoon gebruikt zonder dat je het doorhebt wordt vaak overdreven, maar het is absoluut een mogelijkheid. Een die groot genoeg is voor Google om te besluiten hier iets aan te doen. Door vrijgegeven code van Android P is ontdekt dat het besturingssysteem wil voorkomen dat inactieve apps de camera of de microfoon kunnen gebruiken.