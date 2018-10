Android-smartphones straks zonder Google Zoeken en Chrome?

2018-10-17T11:19:00

2018-10-17T11:09:23

Mogelijk is je toekomstige Android-smartphone niet meer standaard voorzien van de Google Zoeken-app en Chrome. Fabrikanten hebben meer vrijheid om ze te vervangen door alternatieve zoek-apps en browsers.

Dit is een van de gevolgen van de rechtszaak tussen Google en de Europese Commissie. Google past zijn Android-licentievoorwaarden vanaf 29 oktober aan. De Google Zoeken-app en Chrome vallen dan buiten de bundel van Google-apps, waaronder wel nog steeds de Play Store, YouTube- en Gmail-apps vallen.

Voorheen zaten er voor toestelbouwers geen extra kosten verbonden aan de implementatie van deze apps. Het is voor Google immers belangrijker dat zoveel mogelijk mensen er toegang tot hebben, daar verdient het bedrijf uiteindelijk advertentie-inkomsten aan. De keerzijde van de medaille is nu dat Google voortaan toch een eenmalig bedrag aan fabrikanten vraagt.

Duurdere telefoons

De kans bestaat daardoor dat telefoons duurder worden - aanbieders van smartphones berekenen de extra kosten dan door in de aankoopprijs. Want hoewel er nu meer keuzevrijheid is, wil dat nog niet zeggen dat fabrikanten massaal de Google-apps links laten liggen. Zitten Android-gebruikers wel te wachten op een telefoon zonder Play Store?

De nieuwe voorwaarden gelden alleen voor smartphones en tablets die binnen Europa verkocht worden. Overigens kan het zijn dat Google deze maatregelen in de toekomst weer terugdraait. De rechtszaak loopt namelijk nog en de zoekgigant is net in hoger beroep gegaan.