Android-smartphones verliezen sneller inruilwaarde dan iPhones

2020-03-11T10:18:00

2020-03-11T10:18:43

Tweedehands Android-smartphones verliezen veel sneller hun inruilwaarde dan iPhones. Waar een iPhone na een jaar ongeveer een kwart minder waard is, levert een Android-toestel na dezelfde periode nog maar de helft op.

Dat blijkt uit een rapport van Bankmycell, dat de afgelopen vier jaar de inruilwaarde van 200 verschillende smartphones in de gaten hield. Wordt gekeken naar het tweede jaar na aankoop, dan is een iPhone 45 procent minder waard. Een Android-telefoon is dan al 71 procent van zijn waarde verloren. Vooral 'goedkope' Android-smartphones (onder de 350 euro) hebben hier last van.

Telefoons van Motorola, LG en van Google zijn het snelst het minste waard. Als voorbeeld wordt de Motorola One aangehaald. Die werd in oktober 2018 uitgebracht voor 349 dollar en had in december 2019 nog maar een inruilwaarde van slechts 43 dollar.

Waarom iPhones langer meer waard zijn

Er zijn verscheidene redenen te bedenken waarom iPhones langer hun waarde behouden. Denk aan updatebeleid: 'oude' iPhones krijgen vaak gewoon de update naar de nieuwste versie van iOS. Bij Android-telefoons is het altijd maar zeer de vraag of je de nieuwste Android-versie krijgt, zeker in het budgetsegment.

Daarnaast komen er maar eens per jaar nieuwe iPhones uit, terwijl er aan de lopende band nieuwe Android-toestellen worden onthuld. Jouw splinternieuwe telefoon loopt qua specificaties veel sneller achter op alweer een volgend model. Vlak ook refurbished iPhones niet uit. Door het geringe aantal modellen zijn reserve-onderdelen efficiƫnter in te slaan dan voor tweedehands Android-telefoons.