Android-tablets niet veel goedkoper dan Alcatel 1T 10 (2020)

2021-01-05T14:00:00

2021-01-05T10:16:46

Zoek je nog een betaalbare Android-tablet? Goedkoper dan de Alcatel 1T 10 (2020) wordt het bijna niet, met een adviesprijs van 99 euro.

Dankzij Android 10 Go zou deze tablet vlot moeten presteren, ondanks de bescheiden specificaties. Zo is er slechts 2 GB werkgeheugen en 16 GB opslagruimte voor handen.

Naamgenoot

Het scherm meet 10 inch (25,4 cm), met een resolutie van 1280 x 800 pixels. Niet full hd, dus. Gelet op de prijs, valt daar wat voor te zeggen. Let op dat je niet per ongeluk de gelijknamige tablet uit 2018 bestelt, die is ook nog in de handel.