Anne Frank Huis lanceert Facebook Messenger-chatbot

2017-03-22T09:54:00

Het Anne Frank Huis lanceert een chatbot voor Facebook Messenger. Daarmee kun je informatie opvragen over het museum en over het leven van Anne Frank.

De bot wordt aangedreven door kunstmatige intelligentie en wordt zodoende telkens beter in het herkennen van vragen, om daar vervolgens weer de juiste antwoorden op te geven. Vraag bijvoorbeeld wanneer je langs kunt komen, en de bot lepelt (in het Engels) de openingstijden op. Vraag hóe je er kunt komen, en de bot toont een Google Maps-kaartje met routeplanner.

Het Anne Frank Huis is een van de eerste musea ter wereld met een eigen chatbot."Mensen van over de hele wereld kunnen nu direct antwoord krijgen op hun vragen over Anne Frank, haar familie, haar dagboek en de tijd waarin ze leefde," aldus mseumdirecteur Ronald Leopold. Het museum hoopt hiermee vooral jongeren te bereiken.

Chatten

De bot is te bereiken op dit adres, of door onderstaande afbeelding te scannen met de Messenger-app. Dat doe je door in de applicatie op de drie horizontale streepjes te tikken en te kiezen voor 'Messenger-code scannen'. Richt daarna de camera op de code, om de app deze te laten herkennen.