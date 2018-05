Anoniem voor adverteerders met nieuwe privacy-opties Facebook

Na het grote privacy-schandaal bij Facebook, onderneemt het sociale netwerk nieuwe stappen om het vertrouwen terug te winnen. Je krijgt meer controle over de dataverzameling, zodat je deels anoniem kunt blijven voor adverteerders.

Het bedrijf houdt je niet alleen in de gaten op Facebook zelf, maar weet ook welke sites je daarbuiten bezoekt. Dat doet men aan de hand van trackers, die bijvoorbeeld in Like-knoppen zitten verborgen. Ook weet Facebook welke apps je gebruikt, wanneer er een koppeling is met je Facebook-account. Op die manier schetst het sociale netwerk een uitgebreid profiel van je, waar adverteerders van smullen.

Binnenkort krijg je de mogelijkheid om deze verzamelde gegevens te wissen, net zoals je bijvoorbeeld in je browser je surfgeschiedenis en cookies kunt verwijderen. Je krijgt dan ook veel duidelijker inzage in welke sites en apps je volgen, en kunt er zelfs voor zorgen dat je dit in het vervolg helemaal niet meer wilt.

Geanonimiseerd

Facebook blijft dan wel data verzamelen, maar die wordt geanonimiseerd en is niet terug te herleiden naar jouw specifieke profiel. Informatie die nog wel met derde partijen worden gedeeld, zijn globale eigenschappen als geslacht en leeftijd. De nieuwe privacy-instellingen zijn nog niet af, maar moeten binnen de komende maanden uitgerold worden.

Kortgeleden kwam Facebook onder vuur, omdat een externe partij (Cambridge Analytica) de verzamelde gegevens van gebruikers misbruikte voor gerichte politieke advertenties. Facebook-baas Mark Zuckerberg moest zich daarna verantwoorden aan het Amerikaanse congres. Dit zijn de eerste concrete stappen die daaruit voort  zijn gerold.