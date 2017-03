Antec lanceert fans met kleurrijke led-verlichting

2017-03-28T14:00:00

2017-03-28T09:33:04

Een goede koeling in je computer is geen overbodige luxe. Dat geldt zeker wanneer de pc veel voor gaming wordt gebruikt. De temperatuur loopt dan extra hoog op.

Het is te overwegen om extra ventilatoren te plaatsen, zoals deze uit de Rainbow 120-serie van Antec. De kleur van de led-verlichting is zelf te bepalen, want gamers houden wel van wat extra opsmuk.

Regenboog

Met de keuze uit 256 verschillende kleuren is er voor ieder wat wils.De losse fans kosten 14,90 euro per stuk.