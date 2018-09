AOC Q3279VWFD8-monitor: Opvolger van een topper

2018-09-04T10:00:00

2018-09-03T16:07:27

Soms zijn we dusdanig positief over een bepaald product dat we het na het testen gelijk voor eigen gebruik aanschaffen. Vorig jaar was dat o.a. het geval met de Q3279VWF-monitor van AOC.

Dat beeldscherm viel op door zijn uitstekende prijs/kwaliteitsverhouding. Nu ligt daarvan een opvolger in de winkels, model Q3279VWFD8.

IPS-paneel

Het belangrijkste verschil is dat er dit keer is gekozen voor een ips-paneel, wat voor betere kijkhoeken zorgt. Verder is het nog steeds een lekker groot scherm (80 cm / 31,5 inch) met qhd-resolutie, opnieuw voor een scherpe prijs.