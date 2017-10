AP: Microsoft moet duidelijker zijn over verzamelde gegevens

2017-10-13T11:26:00

2017-10-13T12:03:58

Windows 10 en privacy, het blijft een gevoelige kwestie. Hoewel Microsoft lijkt te leren van fouten uit het verleden, krijgt het bedrijf nu toch de Autoriteit Persoonsgegevens achter zich aan. Volgens de privacywaakhond is er nog veel ruimte voor verbetering.

De organisatie kopt vandaag dat het verwerken van de gegevens van Windows-gebruikers door Microsoft tegen de wet is. Volgens het AP is voor Windows 10-gebruikers niet voldoende duidelijk welke gegevens er middels telemetrie precies worden verzameld en waar die data eigenlijk voor wordt gebruikt.

Microsoft heeft in het verleden op dit gebied al een inhaalslag gemaakt. Sinds de makersupdate van vorig jaar staat de installatieprocedure van het besturingssysteem uitgebreider stil bij de verschillende privacy-instellingen. Schakel je ze uit, dan is ook te lezen wat de gevolgen zijn.

Niet duidelijk genoeg

Toch is dit volgens de Autoriteit Persoonsgegevens nog niet voldoende. Waar de organisatie onder andere moeite mee heeft, is dat de verzamelde gegevens (mede) worden gebruikt om persoonlijke aanbiedingen op af te stemmen. Ook kun je het verzamelen van 'diagnostische gegevens' niet helemaal uitzetten. Je kunt alleen kiezen uit basis en volledig, waar bij de basisinstellingen alsnog bepaalde gegevens naar Microsoft worden verstuurd. Maar welke precies, dat is niet duidelijk genoeg.

"Microsoft biedt gebruikers een overzicht van de soorten persoonsgegevens die zij via standaard telemetrie verzamelt, maar informeert alleen op hoofdlijnen," aldus het AP, dat deze werkwijze 'onvoorspelbaar' noemt.

Reactie Microsoft

Microsoft is inmiddels in contact met de Autoriteit Persoonsgegevens om naar een oplossing toe te werken die voor beide partijen naar wens is. Het bedrijf is van mening wel degelijk voldoende transparant te zijn over de privacy-instellingen van Windows 10, en zegt regelmatig stappen te zetten om dit nog scherper af te stellen. Als voorbeeld worden ook hier de aanpassingen sinds de Creators Update genoemd.

Zo stelt de firma in een reactie: "Microsoft verzamelt Windows Diagnostische gegevens om ervoor te zorgen dat Windows goed blijft werken en up-to-date en veilig blijft." Ook wijst het gebruikers op de privacy-instellingen die ook na de installatie altijd nog aan te passen zijn.

Het bedrijf lijkt zijn gebruikers verder tijdens die installatie niet te willen overweldigen, door daar kenbaar te maken wat er allemaal wordt verstaan onder die gegevens. "Primair zijn dit uiterst technische gegevens over een product of service – gegevens die in veel gevallen niet interessant zijn voor de gebruiker, onbegrijpelijk zouden zijn voor haar, en weinig tot niets over haar onthullen."

Windows 10-gebruikers die toch meer willen weten, kunnen onder andere op deze webpagina terecht.