App lost Sudoku's in oogwenk op

Dat computers veel sneller kunnen rekenen dan mensen, is wel bekend. Het is dan ook niet zo verwonderlijk dat er nu een app bestaat die Sudoku-puzzels in no-time oplost.

Magic Sudoku is een augmented reality-app voor iOS 11. Je richt ermee de camera van je iPhone op een onopgeloste Sudoku-puzzel. Binnen twee seconden worden alle lege vakjes vervolgens ingevuld. Lekker makkelijk! Ontwikkelaar Brad Dwyer toont op Twitter een filmpje waarin hij op deze manier in een oogwenk de ene na de andere Sudoku oplost.

Hoe werkt het ook alweer

Bij Sudoku is het de bedoeling om negen vakken te voorzien van de cijfers 1 t/m 9. Het lastige daarbij is alleen dat ook iedere horizontale en verticale baan die cijfers moet bevatten, dubbele cijfers zijn niet toegestaan. Daarom is er altijd maar één juiste oplossing, die computers veel sneller kunnen berekenen dan wij dat zelf kunnen.