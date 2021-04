App-winkel APKPure zelf besmet met malware

Android-apps buiten de Play Store om installeren is altijd link, omdat ze dan niet door Google op virussen zijn gecontroleerd. APKPure biedt een alternatieve downloadwinkel aan voor het 'sideloaden' van dit soort apps, maar een recente versie blijkt nu zelf besmet te zijn.

Android-telefoons staan je toe om apps te installeren zonder tussenkomst van de Play Store. Sommige app-ontwikkelaars bieden hun apps enkel via deze omweg aan om hun inkomsten niet met Google te hoeven delen. Daarom is Fortnite inmiddels niet meer in de Play Store (en overigens ook niet Apple's App Store) te vinden.

In deze gevallen installer je apps handmatig door middel van een .apk-bestand, die je zelf van internet plukt. Bekende websites hiervoor zijn APKMirror en APKPure. APKPure is zelf ook als app te installeren, wat dan als volwaardige app store op je Android-smartphone draait. Van daaruit is het eenvoudig om weer andere applicaties binnen te halen en/of up-to-date te houden.

Schimmige advertenties

Antivirusfirma Kaspersky ontdekte echter dat versie 3.17.18 van de APKPure-app malware bevatte. Gevolg daarvan was onder meer dat gebruikers bestookt werden met malafide advertenties, in hun browser en op hun homescherm. Vaak gericht op het laten afsluiten van dure abonnementen. De malware kon ook ándere virussen downloaden en installeren.

Kaspersky bracht de makers achter APKPure op de hoogte en die handelden vervolgens snel. Versie 3.17.18 werd offline gehaald en vervangen door versie 3.17.19, ditmaal zonder verborgen virussen.

De ontdekkers van de malware raden aan om de oude versie te verwijderen en daarna nogmaals te scannen op verdachte sporen, wat kan met een antivirus-app. Bij toestellen waar het virus al flink heeft toegeslagen, kan een reset naar de fabriekinstellingen nodig zijn om met een schone lei te beginnen.