Apparaten verplicht up-to-date door nieuwe wet

2019-12-23T10:19:00

2019-12-23T10:05:19

Het kabinet dient een nieuw wetsvoorstel in, met daarin strengere regels rond de verkoop van slimme apparaten als smartphones en smart-tv's. Consumenten moeten daardoor o.a. een bepaalde poos verzekerd zijn van beveiligingsupdates.

Hoewel de aanpassing van de wet duidelijkheid moet geven, blijft er nogal wat ruimte over voor eigen interpretatie. In het wetsvoorstel 'Implementatiewetsvoorstel richtlijnen verkoop goederen en levering digitale inhoud' staat dat updates geleverd moeten worden zolang de koper dat 'redelijkerwijs kan verwachten'. Dat kan per product verschillen. Wie daarbij uiteindelijk het laatste woord heeft, is het Europese Hof van Justitie. Bijvoorbeeld wanneer het tot een rechtszaak zou komen.

Verkoper verantwoordelijk

Opvallend is ook dat expliciet de verkoper van de apparaten als verantwoordelijke voor updates wordt aangesteld. Ergens logisch, het is immers het eerste aanspreekpunt voor consumenten. Verkopers gaan alleen helemaal niet over updates, dat moet de fabrikant regelen. Beide partijen zouden daar afspraken over moeten maken, zo leest het wetsvoorstel. Winkels zouden er hierdoor voor kunnen kiezen bepaalde merken niet meer te verkopen, als die laks zijn gebleken met het up-to-date houden van hun producten.