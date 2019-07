Appen tijdens het fietsen vanaf vandaag verboden

2019-07-01T09:46:00

2019-07-01T15:38:11

Vanaf vandaag is het verboden om te appen tijdens het fietsen. De politie gaat de komende tijd extra streng opletten en bij overtredingen meteen bekeuren. De boete bedraagt 95 euro.

Net zoals bij autorijden al het geval was, geldt voor de fiets ook dat je niet meer al rijdend je telefoon mag bedienen. Zit je met een hand aan het stuur en heb je in je andere je smartphone vast, dan riskeer je een boete. Er wordt de komende tijd vooral gelet op jongeren, die zich over het algemeen het meest schuldig maken aan deze praktijk.

Handsfree bellen en navigeren mag nog wel. Je kunt daarvoor een smartphone-houder overwegen, die op je stuur te bevestigen is. Je mag ook je telefoon erbij pakken zodra je stilstaat. Wil je berichtjes terugsturen of je route aanpassen, stap dan even af. Het verbod geldt pas 'wanneer de wielen draaien'. Als je voor een stoplicht stilstaat, mag je dus best even op je telefoon kijken.

Muziek luisteren op de fiets, verboden?

Voor muziek luisteren tijdens het fietsen geldt tevens dat dit nog steeds mag, zo lang je het verkeer om je heen maar kunt horen. Zet dus de muziek wat zachter of houd het bij één oordopje. Bij een koptelefoon is dit uiteraard wat lastiger. Sommige modellen bieden een 'ambient sound'-modus aan, zodat geluid van buitenaf juist wordt versterkt. Zo hoor je je medeweggebruikers alsnog.

Bij brom- en snorfietsen geldt een hogere boete, namelijk 160 euro. Bestuurders van gehandicaptenvoertuigen zoals scootmobiels en bestuurders van trams kunnen vanaf nu ook een boete verwachten. Die is 240 euro, wat overeenkomt met bellen/appen achter het stuur van een personenauto.

In Amsterdam zijn vannacht reeds de eerste zes boetes uitgedeeld.