Apple-baas Tim Cook gespot in Amsterdam

2018-06-18T09:27:00

2018-06-18T09:25:21

Hoog bezoek in Amsterdam, het afgelopen weekend. Apple-baas Tim Cook was in onze hoofdstad en vaarde daar onder andere door de bekende grachten.

Cook werd vergezeld door historicus Koen Kleijn en fotografe Annet de Graaf. Zij maakt voor haar Instagram-account Snapthecity foto's van de stad met enkel haar iPhone. Deels zijn de kiekjes ook gebundeld in fotoboeken. Wat de topman verder in Amsterdam te zoeken had, is niet precies bekend.

'Fijn om terug te zijn'

"Ik houd van de rijke geschiedenis en de creatieve energie van deze stad", schrijft Cook op Twitter. "Fijn om terug te zijn!" Het Apple-opperhoofd was in 2016 ook al in Amsterdam. Toen bezocht hij onder meer samen met voormalig eurocommissaris Neelie Kroes het Rijksmuseum, en spotte hij zogenaamd een iPhone in een schilderij.