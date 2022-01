‘Apple brengt dit jaar breedste scala aan producten uit’

Het lijkt erop dat Apple in 2022 een breed scala aan producten uitbrengt. Die producten moeten allemaal in de herfst aangekondigd worden, aldus geruchtenmakers.

Dat schrijft Bloomberg op basis van informatie van ingewijden. Het bedrijf uit Cupertino zou een aantal aankondigen voor later dit jaar bewaren. Daar moeten we tijdens de jaarlijkse najaarspresentatie(s) meer over horen. Waarschijnlijk varieert het nieuwe aanbod van een opnieuw ontworpen MacBook Air tot aan een gloednieuwe iPad Pro.

Apple in 2022

Bloomberg komt ook met een korte lijst aan producten die Apple – naar het schijnt, in elk geval – allemaal klaarstoomt voor dit najaar. Denk dan aan vier nieuwe iPhone-modellen, een low-end MacBook Pro, een geüpdatete iMac-variant, de nieuwe Mac Pro, een opnieuw ontworpen MacBook Air, een AirPods Pro-upgrade, drie nieuwe Apple Watches, een low-end iPad en nieuwe iPad Pro-iteraties.

Verder meldt de publicatie, nogmaals, dat Apple ergens in de lente zijn haar eerste presentatie geeft. Die staat dan onder meer in het teken van de iPhone SE, een iPad Air en mogelijk een high-end Mac. Aangezien we met geruchten te maken hebben, moeten we altijd nog maar bezien wat hiervan klopt. Het eerst evenement van Apple staat, aldus de Bloomberg-redacteur, gepland voor april of mei.