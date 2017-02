Apple komt mogelijk met 4K-versie van Apple TV

2017-02-16T22:49:26

2017-02-16T23:32:36

Apple introduceert dit jaar mogelijk een 4K-versie van Apple TV, de mediaspeler voor onder de televisie waarmee je streaming video kunt kijken. Dat blijkt althans uit anonieme bronnen dichtbij het bedrijf.

Volgens bronnen met kennis van Apple is het bedrijf nu bezig met het testen van een 4K-versie van Apple TV. Op zich zou dat geen vreemde ontwikkeling zijn, want het bedrijf heeft inmiddels ook een ex-medewerker van Amazon aangenomen, die verantwoordelijk was voor hun streamingproduct, de Fire TV.

4K

Vrijwel alle nieuwe tv's zijn geschikt voor 4K-content en ook steeds meer streamingdiensten en tv-zenders bieden deze hogere uitzendkwaliteit aan. Het zou daarom ook niet vreemd zijn als Apple zich ook meer op deze content gaat richten. De huidige Apple TV ondersteunt echter geen 4K en kan video's op maximaal 1080p-resolutie afspelen.

Apple wilde met Apple TV juist de concurrentie aangaan met kabelexploitanten, voornamelijk in de Verenidgde Staten, en meeprofiteren van het enorme aanbod aan tv- en streamingdiensten. Zo ver is het echter nooit gekomen, want er was teveel concurrentie om tegenaan te boksen en bovendien hadden diensten als Amazon en Roku veel meer voeten aan de grond. Bovendien is een Apple TV relatief duur in vergelijking met de andere apparaten, die in Amerika al snel zo'n 20 tot 60 dollar goedkoper zijn, maar meer functionaliteit bieden.

Codenaam J105

Volgens bronnen heeft nieuwe 4K-versie van Apple TV de codenaam J105 meegekregen en is het bedrijf deze versie intern volop aan het testen, in de hoop het product nog dit jaar op de markt te brengen. De nieuwe versie van het product krijgt een snellere processor om 4K-content te kunnen decoderen, en hoogstwaarschijnlijk ook een nieuwe interface, die op dit moment als tvOS 10 door het leven gaat.

Bron: Bloomberg