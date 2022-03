Apple kondigt Mac Studio met nieuwe processor aan

2022-03-09T08:52:23

2022-03-09T09:06:35

Apple kondigt dinsdagavond Nederlandse tijd de Mac Studio aan. Dit is een desktopcomputer, die voorzien is van een nieuwe processor.

De foto boven dit artikel verklapt het al een beetje. De Mac Studio is een mini-pc. De kleine computer heeft een omvang van ongeveer 20 bij 20 centimeter. Dat hoeft niet ten koste te gaan van de prestaties. In vergelijking met de Mac Pro is de Mac Studio zo’n tachtig procent sneller. Dat komt onder meer door de gloednieuwe M1 Ultra-processor. De M1-chiplijn is een serie processors die Apple zelf ontwikkelt.

Mac Studio met M1 Ultra

De M1 Ultra beschikt over twintig kernen. Zestien daarvan zijn bedoeld voor hoge prestaties, terwijl de overige vier ingezet worden voor taken die minder veeleisend, en dus minder energie slurpend, zijn. Daarnaast zijn er 64 grafische kernen. In vergelijking met de eerder gelanceerde M1 Pro en M1 Max is dat veel meer: die processor beschikken respectievelijk over zestien en 32 gpu-kernen.

De Mac Studio heeft – ondanks z’n formaat – best wat poorten aan boord. Voorop zit bijvoorbeeld een usb-c-aansluiting evenals een sleuf voor sd-kaarten. Achterop treffen we aansluitingen aan voor een koptelefoon, ethernetkabel en hdmi. Tot slot zijn er nog vier usb-c-poorten en twee ouderwetse usb-a-poorten.

Je sluit de kleine computer aan op elk beeldscherm dat je wil gebruiken. Ze hoeven alleen maar over hdmi te beschikken. Maar je kunt ook voor een nieuw Apple-beeldscherm kiezen, dat speciaal voor de Mac Studio uitgebracht wordt. Dit beeldscherm noemt Apple de Studio Display, dat beschikt over een 5k-resolutie (5.120 bij 2.880 pixels) en een schermformaat van 27-inch. Daarnaast is de A13-chipset van Apple aanwezig onder de motorkap.

Prijs en beschikbaarheid

Beide producten zijn vanaf nu te bestellen via de Apple Store en zijn vanaf 18 maart verkrijgbaar. De Mac Studio heeft een prijs van 2.329 euro, terwijl Studio Display 1.779 kost.