Apple koopt 70 miljoen OLED-schermen van Samsung

2017-04-04T11:49:59

2017-04-04T11:51:40

Apple heeft een flinke bestelling gedaan bij concurrent Samsung: maar liefst 70 miljoen schermen rollen de komende maanden van de lopende band, in de richting van Apple's fabrieken. Samsung maakt namelijk fantastische OLED-schermen, en Apple kan voor de iPhone 8 simpelweg niet langer blijven hangen bij lcd.

Volgens KGI Research zal het model met OLED een groter scherm krijgen in dezelfde behuizing als de reguliere iPhone 8. Deze 'iPhone 8 Pro' krijgt ook een functiegebied onderin het scherm, vergelijkbaar met de Touch Bar op de nieuwe MacBook Pro.

OLED

Analist David Hsieh gokte al eerder dat de nieuwe iPhone een gebogen scherm zou krijgen, al is het volgens hem "niet zeker dat de bestelling al wordt gebruikt voor de nieuwe iPhone van dit jaar". Het is dus goed mogelijk dat de OLED-schermen pas worden verwerkt in de iPhone die Apple in 2018 zal presenteren.

Samsung zal in de eerste instantie de enige leverancier zijn van OLED-schermen voor Apple. Vooralsnog bestaat de bestelling uit 70 miljoen stuks, maar dit aantal kan in 2017 nog oplopen tot 95 miljoen. Samsung heeft zelf nog niet gereageerd op het gerucht, aangezien het bedrijf geen uitlatingen wil doen over bestellingen die klanten plaatsen.

Jubileum

Volgens de laatste geruchten zal Apple dit jaar het tienjarig jubileum van de iPhone vieren met drie verschillende modellen. Er werd al gespeculeerd over een high-end model met meer innovaties dan de andere twee modellen. De bestelling van Apple bij Samsung kan een bevestiging zijn dat sowieso één van de drie modellen een OLED-scherm krijgt. De kans is groot dat de high-end iPhone 8 als enige dit scherm krijgt.

