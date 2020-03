Apple lanceert corona-diagnosesite

2020-03-30T10:41:00

2020-03-30T10:41:33

Omdat veel symptomen van het coronavirus lijken op dat van een normale griep, zijn mensen die klachten krijgen gauw ongerust. Heb ik het? Moet ik nu de dokter bellen? De COVID-19 Screening Tool van Apple moet antwoord geven op die vragen.

Op de website vul je een vragenlijst in voor jezelf of voor een ander. Je geeft aan welke klachten je hebt en of je tot een kwetsbare groep behoort, bijvoorbeeld omdat je op leeftijd bent of aan een andere onderliggende aandoening lijdt. Ook wordt gevraagd of je in de afgelopen 14 dagen in het buitenland bent geweest of op een plek waar een corona-uitbraak is geconstateerd.

Na het invullen van de vragen krijg je een advies voorgeschoteld op basis van de richtlijnen van het CDC, de Amerikaanse evenknie van onze RIVM. Apple benadrukt dat de test geen definitief uitsluitsel geeft. Wanneer je in Nederland het beste contact op kan nemen met je huisarts, ook daar zijn richtlijnen voor. Je vindt ze op de site van het RIVM.

Financiële steun

Apple helpt daarnaast ook financieel mee in de strijd tegen het coronavirus. Daar is 15 miljoen dollar voor opzij gezet. Apple-winkels wereldwijd zijn inmiddels gesloten, zodat medewerkers daar niet aan het virus blootgesteld kunnen worden. De productie van nieuwe iPhones ondervindt daarnaast hinder doordat smartphone-fabrieken stil zijn gevallen.