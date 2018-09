Apple mag Shazam alsnog inlijven

2018-09-07T11:37:00

2018-09-07T11:36:48

Na onderzoek van de Europese Commissie is besloten dat Apple de overname van Shazam mag doorzetten. De app wordt gebruikt om liedjes op bijvoorbeeld de radio mee te herkennen.

Apple kan de technologie van Shazam straks gebruiken om Apple Music te verbeteren. Het bedrijf krijgt toegang tot een grote dabase aan gevonden nummers en kan daaruit onder meer concluderen welke muziek populair is onder Shazam-gebruikers. Ook kan Apple ervoor kiezen om Shazam-gebruikers door te verwijzen naar (alleen) Apple Music.

Concurrentie

Nu word je in Shazam nog doorverwezen naar de track op Google Play, Deezer en Spotify. Het idee daarachter is dat je het nummer dat je net toevallig ergens hoorde, op kunt slaan voor later bij je streamingdienst naar keuze. De vraag was dan ook of Apple op dit gebied niet een te grote speler zou worden. Nu oordeelt de Europese Commissie dat er geen gevaar is voor een monopoliepositie.

Onbekend is nog wanneer de overname precies rond is. Vermoedelijk zou Apple maar liefst 400 miljoen dollar voor Shazam betalen.