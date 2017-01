Apple onderzoekt veel voorkomende AirPod-bug

2017-01-23T13:22:00

2017-01-23T13:17:22

De draadloze oordopjes hebben soms te kampen met een bug, waardoor telefoongesprekken afgekapt worden. Menig gebruiker blijkt daar last van te hebben.

In december werd er voor het eerst melding gedaan van het probleem op het forum van Apple. Die thread is inmiddels vijftien pagina's en meer dan 200 reacties verder. Volgens MacRumors is Apple op de hoogte en wordt er naar een oplossing gezocht.

Met name bezitters van de iPhone 6s en iPhone 6s Plus krijgen met de bug te maken. De verbinding van de 'AirPods' valt op willekeurige momenten weg, maar alleen tijdens het bellen. Muziek luisteren of een filmpje kijken gaat verder prima.

Koppelen

Apple introduceerde de draadloze AirPods tegelijk met de iPhone 7, die geen traditionele koptelefooningang bezit. Desondanks zijn de dopjes ook te koppelen aan andere Apple-producten, zoals iPads en MacBooks.