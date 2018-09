Apple presenteert iPhone Xs, iPhone Xs Max, iPhone Xr en Apple Watch

2018-09-12T20:52:19

2018-09-12T21:05:42

Vandaag heeft Apple de Apple Watch 4 en nieuwe iPhones aangekondigd tijdens het speciale evenement in het Steve Jobs Theater op de Apple Campus in Cupertino. Zoals verwacht komt het bedrijf dit jaar niet uit met twee, maar met maar liefst drie iPhones, de iPhone Xs, de iPhone Xs Max en de iPhone Xr.

Maar liefst drie nieuwe modellen tijdens de Keynote dus, al lijken ze wat ontwerp betreft sterk op elkaar, Apple heeft er namelijk voor gekozen om het ontwerp van de iPhone X toe te passen als het hoofdontwerp voor de nieuwe serie iPhones. De drie modellen onderscheiden zich vooral op het gebied van grootte.

iPhone Xs

Het eerste dat opvalt aan het ontwerp van de iPhone Xs, is dat het wel heel erg bekend aandoet. Dat is niet zo vreemd, Apple heeft namelijk afscheid genomen van het ontwerp van de iPhone 8 en 7 en is gegaan voor het ontwerp van de iPhone X, dat vorig jaar werd geïntroduceerd. Oftewel: een OLED display dat de hele voorkant van het toestel beslaat, met kleine uitsparing voor de camera. Met een afmeting van 5.8 inch is het display net zo groot als dat van de iPhone X, waarmee het dus in feite een identiek toestel is. Maar waarom zou de iPhone X-bezitter dan upgraden? Apple heeft het over een prachtige nieuwe finish (goud, zilver en grijs), en het sterkste glas ooit in een smartphone, maar dat is natuurlijk allemaal marketingpraat. Interessant is wel HDR, waarmee de beelden een stuk fraaier worden.

iPhone Xs Max

Interessanter is de grote versie van de iPhone Xs, te weten de iPhone Xs Max. Het 6.5-inch display is gigantisch en maakt het toestel fantastisch om op te gamen en video op te bekijken met een resolutie van 2688x1242 pixels. Onverwacht is dat deze toestellen beiden nog 3D Touch hebben, een feature waarvan verwacht werd dat deze de nek was omgedraaid. Beide toestellen hebben ook nieuwe stereo luidsprekers die, volgens Apple, zouden moeten zorgen voor fenomenaal geluid, al willen we dat liever zelf bepalen zodra we het toestel hebben. Zowel de iPhone Xs als de iPhone Xs Max is voorzien van de A12 Bionic chip, de eerste 7 nanometer chip ter wereld. Dat is spectaculair, maar houdt simpelweg in dat het toestel wéér een stuk sneller is en minder energie verbruikt. De camera is op beide toestellen is ook grotendeels hetzelfde als die van de iPhone X, te weten een 12 megapixelcamera. Apple geeft aan dat de sensor groter is, sneller is en mooiere beelden oplevert. Dit zijn allemaal dingen die we echt met eigen ogen willen zien.

Nieuw in de iPhone Xs is Smart HDR. Deze nieuwe functie was eveneens omkleed met veel marketingpraat, maar zou ervoor moeten zorgen dat je foto's veel gedetailleerder worden, ook wanneer je bijvoorbeeld foto's rechtstreeks tegen de zon in schiet. Voor fotografen zou dit een interessante upgrade kunnen zijn als het zo goed werkt als Apple belooft. Indrukwekkend is de mogelijkheid om de scherptediepte van een foto aan te passen nadat de foto geschoten is.

Batterij en Dual Sim

De iPhone Xs gaat qua batterij een half uur langer mee dan de iPhone 10 voordat je hem op moet laden. De Xs Max gaat maar liefst anderhalf uur langer mee. Nog steeds wat karig gezien de prestaties van de iPhone X, maar meer is altijd beter. Een bijzondere ontwikkeling dit jaar is dat Apple in de iPhone C de mogelijkheid heeft toegevoegd om maar liefst twee simkaarten te gebruiken (een gewone sim en een eSim). Dit zal niet voor iedereen een handige functie zijn, maar komt natuurlijk van pas als je vaak in het buitenland bent en daar een andere simkaart gebruikt. Wie zowel een zakelijk als een privénummer heeft, kan deze ook combineren in dit dual sim toestel. DSDS (Dual Sim, Dual Standby laat je bepalen welk nummer actief is. De ondersteuning van eSim, betekent dat in theorie geen simkaart meer nodig is. Daar is echter wel ondersteuning voor nodig van providers, dus het is de vraag hoe snel wij hiervan kunnen profiteren in Nederland.

iPhone Xr

Met de iPhone Xr lijkt Apple zich, net als eerder met de iPhone 5c en de iPhone SE te willen richten op de mensen die niet de hoofdprijs willen betalen voor een smartphone, maar wel graag een krachtig toestel in handen willen hebben, al is goedkoop bij Apple ditmaal nog steeds bijna duizend euro. Met een display van 6,1 inch is de iPhone Xr niet cd kleinste iPhone in de serie en ook no eens groter dan dat van de iPhone 8 Plus), hij wijkt ook af omdat het hier een LCD-display betreft, in plaats van OLED, zoals de andere twee toestellen. Ook de iPhone Xr heeft aan de voorkant een display dat de volledige voorkant bedekt, met uitsparing voor de camera. Dit betekent dus dat Apple op geen enkel nieuw toestel meer een fysieke Thuisknop gebruikt, iets dat we met de komst van de iPhone X al voelden aankomen. Daarnaast is deze iPhone in tegenstelling tot de andere toestellen gemaakt van aluminium, en zal hij verkrijgbaar zijn in een flink aantal vrolijke kleuren. Aan de achterkant vind je niet de dual camera van de iPhone Xs en Xs Max, maar een enkelvoudige camera (12 megapixels, optische beeldstabilisatie en Smart HDR). Aan de voorkant bevat het toestel dezelfde camera als de iPhone Xs en Xs Max. Interessant is dat de iPhone Xr anderhalf uur langer meegaat dan de iPhone 8 Plus, terwijl het toestel dezelfde A12 chip aan boord heeft als de andere twee iPhones.

Beschikbaarheid en prijs

Dan de grote vraag...wat gaan deze toestellen kosten, en wanneer kun je ze kopen? De basisprijs voor de iPhone Xr is beschikbaar in 64 GB, 128 GB en 256 GB, en heeft een startprijs van 859 euro. Bestellen kan vanaf 19 oktober, de toestellen worden een week later verzonden. de iPhone Xs 64, 256 en 512 GB, en heeft een startprijs van 1159 euro. De iPhone Xs Max tenslotte is verkrijgbaar in dezelfde opslagcapaciteiten als de Xs en heeft een bodemprijs van 1259 euro. Deze toestellen zijn vanaf vrijdag te pre-orderen en worden een week later geleverd.

Apple Watch 4

Zoals verwacht heeft Apple tijdens het evenement in Cupertino ook een nieuwe editie van de Apple Watch aangekondigd, of zoals Apple het noemt, de intelligente gezondheidsbewaker, de Apple Watch Series 4.

Volgens het bedrijf is alles aan het horloge opnieuw ontworpen. Dat begint met het display dat, nu net als bij de iPhone, het volledige oppervlak van het apparaat beslaat. De displays zijn volgens het bedrijf 30 procent groter dan dat van de voorgangers, zonder dat er aan de afmeting van de apparaten zelf veel veranderd is. Een groter display betekent dat je veel meer kunt zien op je smartwatch, waardoor het apparaat direct een stuk nuttiger wordt (lees: minder beperkt). Een groter display betekent ook dat er meer informatie getoond kan worden op de wijzerplaten, waardoor deze functioneler worden.

Betere ontvangst

De achterkant van de Apple Watch heeft ook een metamorfose gekregen. Deze achterkant is gemaakt van een materiaal dat radiogolven beter doorlaat, waardoor je ontvangst met je Smart Watch vele malen beter zou moeten zijn (in Nederland hebben wij geen Apple Watch die onafhankelijk is van de smartphone, dus dat verschil zullen wij niet merken. De luidspreker is daarnaast 50 procent luider dan die van het vorige model, en dat is een zeer welkome verbetering.

Valdetectie

De nadruk bij de Apple Watch heeft altijd al op gezondheid gelegen, maar in de Series 4 gaat apple nog een stapje verder. De Apple Watch kan nu namelijk, dankzij een nieuwe gyroscoop, waarnemen wanneer iemand valt, zodat er hulp ingeschakeld kan worden wanneer de drager van het horloge dat zelf niet meer kan, door er een alarm aan te koppelen. Wanneer je valt, en het horloge neemt waar dat er een minuut lang geen activiteit meer is, word een noodbericht met je locatie naar je noodcontact verzonden.

Hart

De Apple Watch houdt daarnaast ook in de gaten hoe het met je hartslag gesteld is. Als blijkt dat je hartslag te laag is, dan detecteert je horloge dat, en zal je daarvan op de hoogte stellen. Ook is je Apple Watch in staat om (de meeste gevallen van) hartritmestoornissen op te merken. 'De meeste gevallen' is natuurlijk wel wat dubieus, maar het is een mooie stap richting de toekomst. Daarnaast kun je nu je vinger op de kroon van het horloge leggen, om binnen 30 seconden een ECG te maken. Apple claimt dat de Apple Watch Series 4 het allereerst ECG-apparaat is dat rechtstreeks aan consumenten wordt verkocht. De ECG kun je exporteren naar PDF, die je kunt meenemen naar of sturen aan je huisarts (of cardioloog).

Batterij

Apple geeft aan dat de Apple Watch Series 4 een hele dag meegaat zonder op te laden (18 uur) en dat je zes uur ononderbroken kunt sporten met GPS, voordat de batterij z'n laatste adem uitblaast (tot je hem weer oplaadt uiteraard).

Prijs en beschikbaarheid

De Apple Watch Series vier zal verkrijgbaar zijn in drie kleuren, te weten grijs, zwart en mat goud (of stainless gold zoals Apple het noemt). Het toestel zal 399 dollar gaan kosten. Wil je kunnen bellen zonder het toestel aan je telefoon te koppelen, dan betaal je 499 dollar. Pre-orders beginnen aanstaande vrijdag, het toestel verschijnt een week later...ook in Nederland, alleen hebben wij helaas alleen het model zonder zelfstandige mogelijkheden, en dat toestel kost 429 euro voor het 40 mm model en 459 euro voor het 44 mm model.