Apple stapt over van Bing naar Google

2017-09-26T10:53:00

2017-09-26T10:46:34

Wie gebruikt er nou Bing? Tot voor kort een heleboel iOS-gebruikers, Siri gebruikte namelijk Bing voor het doorzoeken van het internet. Inmiddels is Apple, net als de rest van de wereld, overgestapt op de zoekmachine van Google.

Zoeken via Spotlight op macOS werkte al via Google en Google was ook al de standaard zoekmachine van Safari voor iOS. Om de resultaten gelijk te trekken op de verschillende apparaten stapt Apple nu ook voor Siri over op Google. Dat is in ieder geval de verklaring die Apple geeft.

Opvallend is dat Google flink betaalt om de standaard zoekmachine van Apple te mogen zijn (zo'n 3 miljard dollar). Mogelijk heeft het gebruik van Google voor zoekresultaten vanuit Siri daar iets mee te maken.

Afbeeldingen nog via Bing

Voor het zoeken naar afbeeldingen vanuit Siri maakt Apple voorlopig nog gebruik van de Microsofts zoekmachine.