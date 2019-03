Apple Watch maakt hartfilmpje

2019-03-28T10:21:39

2019-03-28T10:26:23

Heb je een Apple Watch Series 4? Dan kun je, zodra je de meest recente update van watchOS 5.2 hebt geïnstalleerd, zelf een hartfilmpje maken. Onderdeel van deze update is namelijk een speciale ECG-app.

Je kunt vanaf vandaag dus zelf een elektrocardiogram kunnen maken en je hartritme meten wanneer je bijvoorbeeld merkt dat je hartslag snel of onregelmatig is. Informatie die, volgens Apple, heel nuttig is voor je behandelend arts. In de Verenigde Staten waren de ECG-app en de melding bij onregelmatig hartritme al langer beschikbaar. Het wachten in Europa was op een CE-markering – waarmee wordt aangegeven dat een product voldoet aan Europese regels. Die markering is nu dus afgegeven.

ECG-app

De nieuwe elektroden in de Digital Crown en achter op de kast van Apple Watch Series 4 werken samen met de ECG-app om een ecg te maken die gelijk staat aan een elektrocardiogram met één afleiding. Om een ecg te maken, na een melding over onregelmatig hartritme of op een ander moment, start je de ECG-app op Apple Watch Series 4 en houd je je vinger op de Digital Crown. Door je vinger op de Digital Crown te zetten, sluit je het circuit en worden de elektrische signalen van je hart vastgelegd. Na 30 seconden wordt bepaald of je hartritme normaal is, tekenen van atriumfibrilleren vertoont of dat er geen beoordeling mogelijk is. De ecg’s, de bijbehorende beoordelingen en eventuele geconstateerde symptomen worden veilig in de Gezondheid-app op iPhone bewaard. Al deze gegevens kun je in de vorm van een pdf naar je arts sturen.

Meldingen bij onregelmatige hartslag

Met de feature voor meldingen bij onregelmatig ritme kan Apple Watch nu op de achtergrond het hartritme controleren en een melding sturen als het hartritme van de gebruiker onregelmatigheden vertoont die wijzen op atriumfibrilleren (AFib). Als er binnen een tijdsbestek van minimaal 65 minuten tijdens vijf hartritmecontroles een ritmestoornis wordt geconstateerd, krijgt de gebruiker daarvan een melding. Wanneer AFib niet behandeld wordt, kan het tot een beroerte leiden, de op een na belangrijkste doodsoorzaak ter wereld. Atriumfibrilleren is de meest voorkomende hartritmestoornis en de AF Association schat dat er ongeveer 11 miljoen mensen in Europa last van hebben, maar een derde van deze mensen is zich hiervan mogelijk niet bewust.

Beschikbaarheid

De ECG-app en de feature voor meldingen bij onregelmatig ritme zijn vanaf vandaag beschikbaar als deel van een gratis update van watchOS 5.2. Voor de ECG-App heb je zoals gezegd een Apple Watch Series 4 nodig, maar de meldingen bij onregelmatig ritme zijn beschikbaar bij alle modellen vanaf Apple Watch Series 1. Wil je deze features gaan gebruiken, dan word je op het scherm door een configuratieproces geleid met details over wie deze features kan gebruiken, wat de features wel en niet kunnen, welke resultaten je kunt krijgen en hoe je deze resultaten kunt interpreteren. Ook krijg je duidelijke instructies over wat je moet doen als je symptomen voelt waarbij onmiddellijke medische hulp nodig is.