‘Apple Watch Series 8 weet wanneer je koorts hebt’

2022-07-04T09:09:00

2022-07-04T09:11:48

De Apple Watch Series 8 krijgt naar verluidt een digitale thermometer die kan aangeven dat de drager van de smartwatch koorts heeft.

De smartwatch van Apple merkt dan op wanneer er ineens een toename is van de lichaamstemperatuur, waardoor je de suggestie krijgt contact op te nemen met een huisarts.

De digitale thermometer moet intern nog door allerlei tests komen, maar Bloomberg gelooft dat dat onderdeel aanwezig is op de aankomende Apple Watch Series 8.

Apple Watch Series 8 met digitale thermometer

Dit is niet de eerste keer dat we iets over de digitale thermometer op de Apple Watch Series 8 horen. Dergelijke geruchten doen al ruim een jaar de ronde.

De schrijver van het Bloomberg-artikel, Mark Gurman, is overigens niet de enige persoon die van menig is dat de Series 8 zo’n toevoeging krijgt. Een analist deelt die opvatting, namelijk.

Dat is analist Ming-Chi Kuo, die Apple al jarenlang nauwlettend in de gaten houdt. Beide personen doen geregeld voorspellingen over de toekomst van Apple(-producten).

De digitale thermometer kan mogelijk ook gebruikt worden om het ideale moment te bepalen voor bevruchting of wanneer iemand ongesteld wordt. Dit zijn echter allemaal nog geruchten.