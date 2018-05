'Apple werkt aan goedkopere HomePod'

2018-05-21T10:01:00

2018-05-21T10:11:44

Apple werkt mogelijk aan een nieuwe versie van zijn slimme HomePod-speaker, die ongeveer de helft minder kost. Daarmee zou het bedrijf willen concurreren met goedkopere modellen van Google en Amazon.

De nieuwe speaker zou verkocht worden onder de Beats-naam, zo schrijft o.a. Neowin op basis van anonieme bronnen. De adviesprijs zou 199 dollar worden, terwijl de duurdere HomePod nu voor 349 dollar wordt verkocht. Dat is al een stuk schappelijker geprijsd, maar nog niet zo goedkoop als bijvoorbeeld de Google Home Mini. Die is al voor rond de 60 euro te koop.

Eerder bleek uit cijfers van Strategy Analytics dat er het afgelopen kwartaal 600.000 HomePods zijn verkocht. Daarmee loopt Apple nog achter op Google, dat 2,4 miljoen Home-speakers aan de man bracht. Amazon verkoopt de meeste slimme luidsprekers. De Alexa-speakers werden in dezelfde periode 4 miljoen keer verkocht.

Nederlandse doorbraak

In o.a. de Verenigde Staten zijn speakers met ingebouwde spraakassistent in telkens meer huishoudens te vinden. In Nederland loopt het nog niet echt storm. Zo verstaan de slimme assistenten nog geen Nederlands, waardoor ze voor een beperkt publiek toegankelijk zijn. De Home-speakers van Google komen eind dit jaar in Nederland uit, en verstaan onze taal dan ook.