Apple wil emoji voor mensen met beperking

2018-03-26T10:04:00

2018-03-26T09:57:59

Je kunt jezelf tegenwoordig op tal van manieren in emoji uitdrukken, maar voor mensen met een beperking geldt dat niet altijd. Apple wil hen tegemoet komen door in de toekomst nieuwe emoji te introduceren, die aansluiten bij hun leefwereld.

Nieuwe emoji moeten eerst goedgekeurd worden door het Unicode Consortium, waar bijvoorbeeld ook Google en Microsoft een vinger in de pap hebben. Uiteindelijk komen de nieuwe smileys dan ook niet alleen naar iPhones, maar ook naar Android en Windows-apparaten.

In Apple's verzoek worden 13 emoji voorgesteld, waaronder een persoon in een rolstoel, een persoon met wandelstok, een blindegeleidehond, en een figuurtje dat in gebarentaal aangeeft doof te zijn. Volgens Apple is dit slechts een begin.

Pas in 2019

Van de meeste emoji bestaat zowel een mannelijke als een vrouwelijke variant, die straks in verschillende huidskleuren te selecteren zijn. Na goedkeuring komen deze nieuwe emoji pas in 2019 uit. De lijst met emoji voor dit jaar is namelijk net af.