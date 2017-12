Apps af te rekenen met iDeal in Play Store

2017-12-06T14:34:00

2017-12-06T14:45:31

iDeal is de populairste online betaalmethode in Nederland, en vanaf vandaag kun je het ook gebruiken om apps mee af te rekenen in de Play Store.

Sommige Android-gebruikers konden al enkele maanden met iDeal betalen, maar de ondersteuning is er nu voor iedereen. Eerder kon je enkel afrekenen met een creditcard of PayPal, voor veel Nederlanders toch wat omslachtiger. Een cadeaubon met Play Store tegoed was (en is) daarnaast ook al een optie, net als betalen via je provider.

Internetbankieren

Afrekenen met iDeal werkt in de Play Store net zoals je gewend bent van internetbankieren bij een webwinkel. Hoe dat er uit ziet, zie je in onderstaande instructievideo. Je kunt op deze manier overigens niet alleen nieuwe apps aanschaffen, je kunt iDeal ook gebruiken om in-app aankopen te doen voor de applicaties die je al geïnstalleerd hebt.