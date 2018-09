'Apps op smart-tv's moeten langer beschikbaar blijven'

De Consumentenbond wil dat fabrikanten van smart-tv's de beschikbaarheid van apps voor minimaal zes jaar garanderen. Dit nadat er het afgelopen half jaar honderden klachten binnenkwamen over apps die ineens niet meer werkten.

Kijkers hebben de meeste moeite met het verdwijnen van de NPO-app op smart-tv's die ouder zijn dan 2014. Inmiddels werkt ook RTL XL niet meer op tv's van Philips, YouTube niet meer op televisies van LG en Sony, en op Samsung-tv's is Skype niet meer te gebruiken. Vorig jaar stopte tevens de ondersteuning van Spotify voor veel tv-merken. In totaal kwamen er 300 klachten binnen.

Compensatie

De Consumentenbond gaat nu 'aandringen op oplossingen' door in gesprek te gaan met tv-fabrikanten. Bijvoorbeeld in de vorm van compensatie, zoals een mediaspeler waarop de apps wel nog werken. Of ze daaraan meewerken is nog maar de vraag. Zelf zijn zij namelijk weer afhankelijk van de aanbieders van de apps zelf, die uiteindelijk verantwoordelijk zijn voor ondersteuning en updates.

Heb je zelf ook te maken met verdwijnende apps op je smart-tv? Je kunt hier nog steeds een klacht achterlaten.