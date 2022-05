Apps straks gemakkelijk te herstellen op Windows 11

2022-05-25T09:18:15

2022-05-25T09:20:13

Binnenkort kun je als gebruiker van Windows 11 heel gemakkelijk je apps herstellen, zodat je ze niet handmatig hoeft te downloaden na een installatie.

Microsoft gaat de gloednieuwe functionaliteit snel testen. Wanneer je nu een nieuwe Windows 11-pc installeert, dan moet je reeds geïnstalleerde apps (op je oude hardware) handmatig downloaden. Maar met de herstelfunctie doet Windows dat dus voor je, voor zover dat kan.

Windows 11 kan alleen de apps herstellen die in de bibliotheek van de gebruiker en dus in de Microsoft Store staan.

Apps herstellen op Windows 11

Dit maakt Microsoft bekend tijdens zijn jaarlijkse Build-conferentie. Hoewel de conferentie bedoeld is voor ontwikkelaars, druppelt er geregeld nieuws uit dat interessant is voor gewone consumenten. Microsoft presenteert er soms handige functies, zoals deze.

Hoewel dit een stap in de goede richting is, is de Microsoft Store nou niet dé plek voor Windows 11-gebruikers om hun apps vandaan te halen. Heel veel apps ontbreken nog en moet je bijvoorbeeld downloaden vanaf de website van een fabrikant of aanbieder. Wanneer ze niet in de Microsoft Store staan, moet je ze dus alsnog handmatig binnenhalen.

Microsoft probeert dit probleem op te lossen door de wachtlijst voor win32-apps weg te halen, zodat die sneller in de Store staan. Maar dan nog moeten ontwikkelaars zelf hun apps indienen.