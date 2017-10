Android-apps uit te proberen zonder te installeren

2017-10-20T09:51:00

2017-10-20T09:47:24

Bepaalde apps voor Android zijn voortaan eerst uit te proberen, voordat je ze volledig installeert. De eerste zogeheten Instant Apps zijn live.

Het uitproberen van apps heeft twee belangrijke voordelen. Het scheelt opslagruimte op je toestel en je kunt betaalde apps eerst even testen, voor je ze gelijk koopt. Op het moment van schrijven is de optie er nog niet in de Nederlandse Play Store, maar daar moet snel verandering in komen.

Niet alle apps

Wie Googles downloadwinkel via het web bezoekt, ziet namelijk wel al om welke apps het in eerste instantie gaat. Onder de noemer 'Probeer deze apps' vinden we o.a. Skyscanner, New York Times en BuzzFeed terug. Apps kunnen uitproberen geldt dus niet zomaar voor iedere applicatie.