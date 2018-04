Archos komt met all-in-one-pc Vision 215

2018-04-05T10:00:00

2018-04-05T05:50:09

Een all-in-one-pc is een interessante optie voor wie ruimtegebrek heeft, of bijvoorbeeld voor op kantoor. Alle hardware zit in het scherm verwerkt en je hoeft maar één stopcontact vrij te maken. Archos komt nu met een nieuw model, de Vision 215.

Deze draait op een Intel Atom x5-processor (1,92 GHz), 4 GB werkgeheugen en 32 GB flash-opslag. Is dat niet voldoende, dan past er een ssd in van maximaal 256 GB groot. Het scherm heeft een diagonaal van circa 55 cm (21,5 inch) en de resolutie is full hd.

Aansluitingen en prijs