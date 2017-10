Archos Sense 47X en Sense 101X zijn extra stevig

2017-10-05T14:00:00

2017-10-05T08:55:54

De Franse fabrikant Archos heeft een nieuwe doelgroep op het oog, namelijk mensen die veel in de buitenlucht te vinden zijn. Zij het vanwege sportieve hobby's, zij het vanwege hun baan. Daar horen gadgets bij die wel tegen een stootje kunnen.

Het bedrijf lanceert dan ook een smartphone en een tablet met een extra stevige behuizing, respectievelijk de Sense 47X en de Sense 101X. Kijken we naar de specificaties van beide, dan maken we ons met name in het geval van de telefoon wel wat zorgen.

Specificaties

Er is namelijk slechts 1 GB werkgeheugen aanwezig, wat aan de krappe kant is om Android vlot mee te laten draaien. De tablet komt met 2 GB RAM wat dat betreft wat beter uit de bus. De prijzen zijn respectievelijk vastgesteld op 160 en 180 euro.