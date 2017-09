Asus brengt Zenfone 4 naar Nederland

2017-09-21T19:30:00

2017-09-21T17:46:19

Onlangs maakte Asus bekend z’n nieuwste smartphone Zenfone 4 uit te brengen in Nederland. De vierde generatie Zenfone is uitgerust met een dubbele camera, de Zenfone 4 Selfie heeft dit juist omgedraaid: twee camera's aan de voorzijde.

Veel nieuwe smartphone-modellen worden uitgerust met een dubbele camera, waarmee een optische zoom mogelijk wordt en foto’s voorzien kunnen worden van een diepte-effect. Bijvoorbeeld de Zenfone Zoom S, die onlangs verscheen. De Zenfone 4 Selfie heeft deze dubbele camera ook aan de voorkant geplaatst, waarbij een groothoek- en een focuslens samenwerken.

De camera’s aan de achterkant moeten door diafragma van f/1.8 ook goed in staat zijn in donkere omgevingen foto’s te maken. Eveneens valt hiermee veel vast te leggen in één foto, de groothoeklens maakt foto’s met een groothoek van 120 graden.

Midrange

Ten opzichte van de Zenfone 3 is de Asus’ Zenfone 4 behoorlijk verbeterd, zo is de Zenfone 4 verder uitgerust met een 5,5 inch (15,2 cm) scherm met daaronder een vingerafdrukscanner. Verder zijn een bescheiden Snapdragon 630-processor met 4GB werkgeheugen en 3300 mAh-accu aan boord geplaatst. Qua opslag krijg je 64GB tot je beschikking, wat je desgewenst uitbreidt met een geheugenkaart of tweede simkaart.

De Asus Zenfone 4 is vanaf 30 september verkrijgbaar voor € 499,-.

Serie

Naast de gewone Asus Zenfone 4 zijn er goedkopere toestellen in deze serie gepresenteerd: De Asus Zenfone 4 Selfie (€ 299,-) en de Zenfone 4 Max (€ 199,-). Deze hebben iets mindere specificaties en vallen respectievelijk op vanwege de selfiecamera en enorme 5.000 mAh-accu. Ook deze twee toestellen zijn vanaf 30 september te krijgen.