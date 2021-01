Asus Chromebox 4 op achterop monitor te bevestigen

2021-01-14T14:00:00

2021-01-14T09:39:17

Je kent de Chromebook en de Chromecast, maar was je al bekend met de Chromebox? Dit is een lijn mini-pc's van Asus die op ChromeOS draaien.

De Chromebox 4 is de nieuwste in het assortiment, uitgerust met o.a. een Intel-processor van de meest recente generatie en met wifi 6 aan boord. Er is ondersteuning voor Android-apps, net zoals dat tegenwoordig op Chromebooks het geval is.

Goed verstopt

Het handzame computertje laat zich door middel van de meegeleverde vesa-beugel achterop een monitor bevestigen. Of Asus dit kastje ook in Nederland uitbrengt, is nog afwachten. Amerikaanse prijzen starten vanaf 289 dollar.