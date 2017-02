Asus lanceert Zenfone 3 in Nederland

2017-02-24T09:43:00

2017-02-24T09:37:29

Asus brengt zijn smartphones voor het eerst ook in Nederland uit, en start met de verkoop van de Zenfone 3, Zenfone 3 Max en de Zenfone Go. De telefoons zijn al een poosje elders in de wereld te koop.

Het duurste toestel is de 'gewone' Zenfone 3. Voor 399 euro krijg je een smartphone met een 5,5-inch full-hd scherm, 4 GB RAM en 64 GB opslag. De processor is niet de snelste van het moment, maar daar is de prijs dan ook niet naar.

Asus zet de telefoon in de markt als dé smartphone voor fotografie. De 16 megapixel-camera combineert verscheidene technieken voor een snelle focus (binnen 0,03 seconden) en de beeldstabilisator zorgt ervoor dat foto's minder snel wazig worden bij beweging.

Er komt ook een goedkopere versie uit van de Zenfone 3. Deze heeft een kleiner scherm (5,2 inch), minder werkgeheugen (3 GB) en minder opslagruimte (32 GB). Prijskaartje: 349 euro. Beide modellen hebben een vingerafdrukscanner en een usb-c-aansluiting.

Zenfone 3 Max en Go

Dan is er de Zenfone 3 Max, die 199 euro kost. Anders dan de naam doet vermoeden. zijn de specificaties ervan minder krachtig dan de hierboven beschreven Zenfone 3. Daar staat tegenover dat er een extra forse accu inzit, het belangrijkste wapenfeit van dit model.

Tot slot is er nog de Zenfone Go. Voor 149 euro wordt een 5 inch-toestel geleverd met hd-ready-resolutie, 2 GB RAM en 16 GB opslagruimte. Een budget-model, dus.

Alle Zenfones zijn vanaf deze week in Nederland te koop. Later dit jaar komt ook de Zenfone AR naar ons land.