ASUS-robots zingen en dansen op kerstklassieker

2016-12-21T14:40:00

2016-12-21T14:33:27

All I Want For Christmas Is You, je komt er tijdens de kerstdagen niet onderuit. Zelfs robots kennen de kerstklassieker van Mariah Carey, zo bewijst ASUS op een evenement rond zijn Zenbo-huishoudhulpje.

Het evenement betekent het startschot van de verkoop van Zenbo in Taiwan. Hoogtepunt hierbij was het optreden van tien Zenbo-robotjes, die al zingend en dansend de bekende kersthit ten gehore brengen. Een beetje vals wellicht, maar oh zo schattig.

Veelzijdig robotvriendje

Zenbo kan onder andere je stem herkennen en terugpraten, achter je aan rijden, voorlezen, spelletjes spelen, samenwerken met slimme apparaten als de thermostaat en deursloten, en nog veel meer. Zijn gezichtje kan plaatsmaken voor een touchscreen.

Het robotje moet later ook in andere landen te koop zijn, maar onbekend is nog precies wanneer. Goedkoop is het robotje niet. Je bent er minstens 600 dollar voor kwijt.