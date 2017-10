Asus ZenFone 4 Selfie heeft dubbele front-camera

2017-10-17T14:00:00

2017-10-17T09:07:13

Een goede selfie-camera is met name onder jongeren een belangrijk criterium voor het kiezen van een nieuwe smartphone. Asus weet dat en lanceert daarom de ZenFone 4 Selfie.

Dit toestel heeft opvallend genoeg twee camera's aan de voorzijde: een 20 megapixel-exemplaar en een groothoeklens van 120 graden. Op die manier passen er meer mensen op een selfie, Asus noemt dat een wefie (spreek uit: wifi).

Middenmoter

De camera-app heeft daarnaast een beauty-modus, waardoor u er net even wat stralender opstaat dan normaal. Wat betreft de verdere specificaties is het een pure middenmoter, en daar is de prijs dan ook naar: 199 euro.

De ZenFone 4 Selfie is een van verscheidene varianten op de ZenFone 4. Lees meer over dat toestel in de ZenFone 4 review op de site van Computer!Totaal.