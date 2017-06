Atari komt met nieuwe spelcomputer

2017-06-19T14:41:00

2017-06-19T14:39:39

De hoogtijdagen van Atari liggen alweer een tijdje achter ons, maar daar komt mogelijk binnenkort verandering in. Het bedrijf werkt namelijk voor het eerst in ruim 20 jaar weer aan een nieuwe spelcomputer.

Hoe die console er uit gaat zien, is nog onbekend. Mogelijk draagt het apparaat de naam Ataribox. Deze zou al jaren in de maak zijn en binnenkort worden aangekondigd. Verder blijft er veel onduidelijk over het bestaan van de spelcomputer. Maar dat 'ie er aan komt, is een ding wat zeker is. Atari-topman Fred Chesnais bevestigt dat tegenover Venturebeat.

Crash

Eind jaren '70 zorgde Atari er met de Atari 2600 eigenhandig voor dat er een markt ontstond voor spelcomputers zoals we die nu kennen. Ineens kon iedereen spelletjes als Pong en Space Invaders gewoon thuis op de televisie spelen. Er kwamen honderden spellen voor uit, maar de meeste daarvan vielen behoorlijk tegen. Consumenten verloren daardoor hun vertrouwen in deze industrie.

Concurrentie

In 1983 lag de markt voor spelcomputers dan ook volledig op zijn gat en ging onder andere Atari failliet. Pas in 1987 kwam de boel weer op gang, nadat Nintendo de NES uitbracht en dat een bijzonder groot succes werd. Atari krabbelde weer overeind en bracht in de jaren erna nog menig console uit, maar moest het uiteindelijk telkens afleggen tegen de concurrentie.

De laatste spelcomputer van Atari bleek de Atari Jaguar, uit 1993.