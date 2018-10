Audiospeler Winamp komt terug met nieuwe versie

2018-10-15T22:41:21

2018-10-15T23:38:50

De alom bekende audiospeler Winamp komt terug. De huidige eigenaar van de software zegt te werken aan een nieuwe versie, die volgend jaar moet verschijnen.

De nieuwe versie wijkt volgens de maker niet teveel af van de eerdere versies de bekende compacte mediaspeler, maar krijgt wel een aantal nieuwe functies. Zo wordt het mogelijk om zowel podcasts, muziek en streamingdiensten te gebruiken.

Winamp is sinds 2014 in handen van het Belgische bedrijf Radionomy. Het bedrijf heeft in de laatste jaren nog wel wat updates voor Winamp uitgebracht, waarmee een aantal bugs werden opgelost, maar aan de interface is verder niet gesleuteld.

Nieuwe mogelijkheden

Om mee te gaan met de tijd biedt Winamp ondersteuning voor streamingdiensten, maar zal het als vanouds natuurlijk nog steeds gewoon mp3-bestanden en andere audioformaten kunnen afspelen. Wie niet meer weet hoe de oorspronkelijke versie eruit zag, kan de versie hier downloaden.